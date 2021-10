Ski alpin – Il y aura bien une Coupe du monde au Cervin

La Fédération internationale de ski (FIS) a confirmé vendredi que Zermatt et Cervinia accueilleront ensemble des descentes et super-G masculins et féminins.

La piste a été conçue par Didier Défago, champion olympique de descente de Vancouver 2010, avec un départ et une arrivée dans deux pays différents, soit la Suisse (Gobba di Rollin) et l ’ Italie (Laghi Cime Blanche) et offrira la première course transfrontalière au circuit.