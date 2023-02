Autocritique: Il y a bien eu des couacs dans l’évacuation du Palais fédéral

«Tous les bâtiments ont pu être évacués dans un délai raisonnable et toutes les personnes ont pu être mises en sécurité», relève-t-elle, dont les conseillers fédéraux . «Néanmoins, ces événements ont clairement montré que des failles existaient; seules une planification commune de tous les bâtiments, l’harmonisation des différents processus et une procédure coordonnée permettront de bien combler ces lacunes», explique-t-elle dans un communiqué lundi.

Manque de coordination

Elle constate ainsi que la coordination n’a pas toujours bien fonctionné. En effet, de nombreuses personnes sont concernées dans une évacuation et chacune a des responsabilités, comme FedPol, les responsables de bâtiments, la police, etc. «Dans chaque bâtiment, les personnes évacuées ont dû suivre une procédure différente», critique-t-elle. Elle déplore aussi l’absence de scénarios complets. Il y a bel et bien des exercices d’évacuation mais ils sont axés sur des risques et sur l’évacuation d’un bâtiment en particulier, comme en cas d’incendie. «Il n’y a aucune approche globale».