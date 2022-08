Stephanie Hsu ne pensait pas réussir dans le cinéma

L’Américaine est en lice pour remporter le Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Everything, Everywhere, All At Once». Imago

Michelle Yeoh est la star de «Everything, Everywhere, All At Once», mais c’est Stephanie Hsu qui est la révélation de ce beau film. Issue des scènes de Broadway, l’actrice de 32 ans crève l’écran dans ce long métrage à voir au cinéma dès le mercredi 31 août 2022.

Cela fait plus de 15 ans que vous vous battez pour réussir. Est-ce que le chemin a été difficile?

La vérité est que je n’aurais jamais osé rêver d’être dans une position où l’on me propose des films. Pour une jeune Américaine d’origine asiatique, il n’y a pas beaucoup d’options pour réussir à Hollywood. Quand j’ai dit à ma mère que je voulais être actrice, elle a cru à une blague avant de s’inquiéter pour mon avenir. À la fin de mes études à New York, je me disais que j’allais passer ma vie à chercher des petits rôles au théâtre tout en bossant comme serveuse pour payer les factures.

Qu’est-ce qui a changé les choses?

Cela a été une succession d’étapes et de rencontres. Mon rôle dans «Mme Maisel, femme fabuleuse» sur Amazon Prime Video y est pour beaucoup. C’est la première fois qu’on me demandait d’être une Américaine chinoise qui étudie pour être une docteure et qui est à la fois courageuse et impertinente. Avant cela, je ne pensais trouver que des rôles d’Asiatiques qui sont des caricatures racistes.

Comment expliquer «Everything, Everywhere, All At Once»?

Impossible. Il faut se laisser porter par cette aventure qui nous transporte dans différents univers parallèles. Michelle Yeoh est la patronne d’une laverie automatique et j’incarne sa fille.

Que dire de votre collaboration avec Michelle Yeoh qui habite à Genève?

C’est un modèle pour moi et une force de la nature. Elle porte notre film sur ses épaules, car elle incarne une multitude de versions différentes de son personnage. Avec les auteurs et réalisateurs, Dan Kwan et Daniel Scheinert, Michelle a su créer une ambiance positive, mais aussi artistique sur le tournage. Chacun était libre d’apporter ses idées. Je me disais tous les jours que j’étais la plus chanceuse des filles d’être dans cette équipe.

Comment envisagez-vous votre avenir?