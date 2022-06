Fusillade d’Oslo : «Il y a de bonnes raisons de croire qu’il avait l’intention de semer la terreur»

La police norvégienne a ouvert, samedi, une enquête pour «acte terroriste» après des tirs mortels près de bars du centre d’Oslo, dans la nuit. Un suspect a été arrêté.

L’auteur présumé de la fusillade qui a fait deux morts et 21 blessés, dont dix graves, dans la nuit de vendredi à samedi, est un Norvégien d’origine iranienne de 42 ans, connu des services de renseignement intérieur, également chargés de l’antiterrorisme. «Il est soupçonné d’homicide, tentative d’homicide et acte terroriste», a indiqué un responsable de la police d’Oslo, Christian Hatlo, lors d’une conférence de presse.

Ce dernier chef d’accusation est motivé par «le nombre de blessés et de tués, le nombre de scènes de crime – au moins trois –, et il y a de bonnes raisons de croire qu’il avait l’intention de semer la terreur». Selon la police, le pronostic vital des blessés n’est pas ou plus engagé.