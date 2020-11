Selon le dernier pointage, à 5 heures dimanche, Thomas Ruyant (LinkedOut) mène la flotte du Vendée Globe au large du Brésil avec 38,5 milles nautiques d’avance sur son compatriote Charlie Dalin (Apivia) et 73,1 milles sur Alex Thomson (Hugo Boss), qui a connu un «possible problème de structure» sur son IMOCA. Le Gallois, qui n’a pas été blessé, avait perdu sa place de leader samedi.

«On sait qu’Alex est en contact avec son équipe technique et les architectes pour faire un bilan des dégâts; un check de tout le bateau de l’avant à l’arrière doit être opéré, dit Hubert Lemonnier, directeur de course adjoint sur le site du Vendée Globe. Pour l’instant, sa route n’est pas perturbée par ces soucis, mais il avance à petite vitesse, à environ 6 nœuds depuis hier soir, ce qui signifie qu’il n’a pas décidé de faire demi-tour».

Les trois marins de tête, qui filent désormais vers la pointe sud de l’Afrique, naviguent sur des voiliers «volants» de dernière génération (les «foilers»), intrinsèquement plus rapides que les monocoques traditionnels. Le premier de ces voiliers d’ancienne génération, Yes We Cam, barré par Jean Le Cam, pointe à environ 275 milles, en 4e position.