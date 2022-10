Guerre en Ukraine : «Il y a de la lumière au bout du tunnel»

Leur quotidien semble fait d’attente. Au fond d’un petit trou, juste assez large pour un homme, un lance-roquettes est posé debout contre un mur de terre. Quelques mètres plus loin, une mitrailleuse est recouverte d’un filet de camouflage, devant des caisses de cartouches. Un autre trou, de quelques mètres carrés, recouvert de rondins, plastique et branchages, peut accueillir deux hommes pour la nuit.

«Bombardements constants»

«Depuis deux heures il n’y a pas de bombardement. (…) Mais habituellement ils sont constants», indique Bogdan, 29 ans. Cet ouvrier s’était déjà engagé en 2014 dans l’armée ukrainienne, avant de retourner à la vie civile… pour récemment reprendre du service. «Quand vous voyez qu’un obus a explosé à 10-15 mètres de vous, c’est effrayant. Nous sommes tous humains et nous avons tous peur.» Et ce père de deux enfants de décrire: «La terre tremble même quand les nôtres tirent, et plus encore quand ce sont eux qui bombardent.»