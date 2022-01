Tendance : Il y a de moins en moins de bancomats en Suisse

Selon la BNS, un distributeur de billets sur deux aura disparu dans 5 ans. Mais certains observateurs refusent d’enterrer trop vite la fameuse machine.

Au plus fort de la pandémie, les retraits en espèces ont chuté jusqu’à 50%.

Les bancomats se font de plus en plus discrets dans le paysage helvétique. Après avoir augmenté de façon continue depuis 2005, leur nombre diminue en Suisse depuis 2020, selon les chiffres de la BNS. La banque centrale estime même qu’un distributeur de billets sur deux aura disparu d’ici 5 ans, rapporte la RTS dans un article mercredi .

Alors que les retraits en espèces ont fortement chuté avec la pandémie, un bancomat «coûte entre 50 et 100'000 francs, plus 30 à 50'000 francs par année d'entretien», explique Malik Khalfi, fondateur de la société be-cash, interrogé par nos confères. Les distributeurs constitueraient donc une charge importante pour les banques. Certains observateurs estiment toutefois que les projections de la BSN sont trop alarmistes: selon eux, les bancomats actuels permettent de désengorger les guichets, et sont donc utiles aux infrastructures bancaires suisses.