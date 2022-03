Guerre en Ukraine : Il y a déjà 30’000 civils évacués de Marioupol

En une semaine, quelque 30’000 personnes ont pu quitter la ville assiégée de Marioupol, en Ukraine. Près de 350’000 personnes restent encore sur place.

Selon un message de la mairie sur Telegram, la situation est «critique» avec des bombardements russes «ininterrompus» et des destructions «colossales». «Selon les premières estimations, environ 80% du parc de logement de la ville a été détruit», a-t-elle ajouté.

De «50 à 100 bombes» par jour

Si 30’000 personnes ont pu être évacuées en direction de Zaporojie ou Berdiansk via des couloirs humanitaires, 350’000 autres restent dans la ville et «continuent de se cacher dans des abris et des caves», a poursuivi la mairie, selon laquelle «50 à 100 bombes» sont larguées par les avions russes en moyenne chaque jour. Des combats se déroulent en périphérie de la ville, a-t-elle ajouté.