Patron de bar accusé d’homophobie : «Il y a des gens qui ne veulent pas voir ça ici»

C’est la parole des unes contre la parole des autres. L’«Aargauer Zeitung» et le site watson.ch font écho d’un incident qu’a vécu dernièrement un couple de femmes dans un bar à Baden (AG). Elles racontent avoir voulu boire un verre dans cet établissement public et s’asseoir. Mais le personnel s’y serait opposé. «Ils nous ont remboursé nos consommations et nous ont demandé de partir», indiquent-elles dans une vidéo postée sur Instagram. Les serveurs auraient ajouté: «Il y a des gens qui ne veulent pas voir ça ici». Et le patron partagerait ce point de vue.