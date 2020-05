CFF

«Il y a des lacunes dans certains processus liés à la sécurité»

Des experts allemands ont été mandatés par l’ex-régie fédérale afin de faire un audit sur les processus liés à l'entretien des véhicules, après un accident mortel impliquant une porte défectueuse d’un convoi l’été dernier.

Les spécialistes des chemins de fer allemands ont examiné la structure organisationnelle des CFF ainsi que l'ensemble des installations et des services. L'audit est terminé, a confirmé un porte-parole des CFF au journal. La conclusion de l'enquête serait largement positive. «Il y a des lacunes dans certains processus liés à la sécurité, qui doivent être corrigés», a pour sa part déclaré le porte-parole. Selon le «SonntagsBlick», qui cite l'audit, la gestion des risques entre la maintenance et les opérations ferroviaires doit être organisée de manière plus cohérente et le système de notification simplifié afin que les conditions dangereuses puissent être détectées et corrigées plus rapidement.