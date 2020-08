Dinosaure malade

«Il y a des millions d’années, le cancer faisait déjà partie de la vie»

Des chercheurs canadiens ont découvert le premier cas de cancer connu chez un dinosaure. La maladie a été détectée sur un os de jambe.

Pas exclusivement lié à notre environnement

«La découverte de ce cancer rend les dinosaures plus réels», commente M. Crowther. «Nous les imaginons souvent comme des créatures mythiques, marchant d'un pas lourd et robuste, mais (...) ils souffraient de maladies comme les humains.» «En découvrant un exemple remontant à plus de 75 millions d'années, on se rend compte que (le cancer) fait partie de la vie», conclut-il. «Vous avez un animal qui ne fumait sûrement pas, donc cela montre que le cancer n'est pas une invention récente, et qu'il n'est pas exclusivement lié à notre environnement.»