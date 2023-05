Kim Kardashian«Il y a des nuits où je pleure jusqu’à m’endormir»

Depuis son divorce avec Kanye West en 2022, Kim Kardashian se sent souvent dépassée par le fait d’être une mère célibataire. S’occuper de ses quatre enfants au quotidien, North, 9 ans Chicago, 7 ans, Saint, 5 ans, et Psalm, 4 ans, qu’elle a eus avec le rappeur, est loin d’être évident pour l’Américaine de 42 ans. «C’est le défi le plus difficile que j’ai dû relever, a-t-elle confié dans le podcast «On Purpose with Jay Shetty». Il y a des nuits où je pleure jusqu’à m’endormir. Comme si un ouragan avait frappé ma maison. C’est de la folie complète.» Malgré ces difficultés, la star de téléréalité essaie de prendre du recul et de positiver. «La parentalité est vraiment très difficile. Il n’y a rien qui puisse vous préparer. Mais vous trouverez une solution, et cela vous rendra fier de vous.»