Covid-19 : Il y a deux ans jour pour jour, l’OMS lâche le mot «pandémie»

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifiait pour la première fois l’épidémie de Covid-19 de «pandémie», poussant les Etats à agir.

Deux ans après, la pandémie a fait officiellement plus de 6 millions de morts, voire 18 selon une étude publiée vendredi par la revue The Lancet, et l’OMS assure toujours et encore avoir lancé la véritable alerte six semaines plus tôt, mais déplore que peu de gens aient alors pris la peine de l’écouter.