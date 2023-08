Mobilité: Il y a deux fois plus de véhicules en Suisse qu’en 1980

Les routes faisaient en 2022 plus de 85’000 km de long en Suisse, soit plus de 2x le tour de la Terre, contre 5300 km pour le réseau ferroviaire. Tamedia AG

La Suisse est réputée pour ses trains mais c’est aussi et surtout un pays de voitures. Les statistiques de poche 2023 sur la mobilité et les transports de l’Office fédéral de la statistique (OFS) le prouvent une fois de plus. En effet, quelque 6,6 millions de véhicules à moteur – dont 4,7 de voitures de tourisme – circulent sur les routes helvétiques. Soit deux fois plus qu’en 1980! Il faut dire qu’à l’époque nous n’étions que 6,3 millions d’habitants, contre 8,8 aujourd’hui.

Les voitures représentent en outre désormais 74% des transports globaux de personnes. Les chemins de fer eux n’en représentent que 11%.

La voiture surtout pour les loisirs

L’OFS souligne aussi que les Suisses utilisent la voiture d’abord pour les loisirs. Ceux-ci représentaient en 2021 le motif de déplacement le plus important (41,6%), loin devant le travail (15,6%). À noter encore que la population consacre en moyenne 80 minutes aux transports par jour. Et c’est sans surprise entre 16h et 18h, que ses déplacements, route et rail confondus, sont au maximum la semaine. Le dimanche, ce pic se situe vers 14-15h et le samedi, c’est vers 10h-11h que l’on se déplace le plus.

Les transports occupent en outre une part toujours plus grande de surface, soit 983 km2, ce qui représente plus de 1,5 fois la superficie du lac Léman, compare l’OFS. Là aussi, les routes et autoroutes y ont la part belle. Elles représentent en effet 88% de cette surface totale contre 10% pour les aires ferroviaires. Et c’est la surface dédiée aux autoroutes qui a le plus augmenté ces 40 dernières années, avec une croissance de 56%, contre 19% pour les autres routes et 3% seulement pour le rail.

L’État assume les frais du rail à 45%

À noter encore que la route coûte 77 milliards de francs contre 12 milliards pour le rail. Mais les coûts ne sont pas répartis de la même manière: si les automobilistes assument 86% des coûts de la route, les usagers du rail n’en prennent en charge eux que 45%. L’État assume à hauteur de 2% les frais de la route et à 45% ceux du rail, le reste étant à la charge des collectivités.