Il y a eu moins d’emplois et d’entreprises en 2020

Les données de l’OFS montrent que le nombre d’entreprises a diminué dans la majorité des grandes régions. La baisse la plus importante a été observée dans le nord-ouest de la Suisse (-0.7%). Seuls le Tessin et la Suisse centrale ont vu leur nombre d’établissements augmenter entre 2019 et 2020, respectivement de +1,3% et + 0,5%. Le Tessin est d’ailleurs la seule région comptabilisant plus d’emplois entre 2019 et 2020 (+ 0,3%).