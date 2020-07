Australie

«Il y a eu quelques fois où il était trop proche»

Deux frères en pleine partie de pêche ont fait une rencontre impressionnante avec un grand requin blanc, vendredi près de l’île Carnac.

Lee Ferguson et son frère Adam ont quitté Perth (Australie-Occidentale) vendredi vers 5 h du matin pour naviguer en direction de l’île Carnac et pêcher du poisson. Les deux Australiens avaient pris le large depuis environ une heure et demie quand ils ont remarqué qu’un animal avait pris en chasse leur bateau de 5,2 mètres de long.