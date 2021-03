Des snipers dans les immeubles alentours

Vers 13h30, le motard passionné de tir et en arrêt-maladie à cause d’une blessure au doigt a avisé ses collègues de la police qu’il avait commis l’irréparable. «Tout d’un coup, j’ai vu des policiers débouler et des snipers dans les immeubles alentours. Devant sa porte, des négociateurs lui parlaient en lui demandant d’ouvrir. Mais E. ne répondait pas. Quand la porte a été défoncée, il s’était déjà suicidé», déclare une mère de famille. «J’avais un meeting sur zoom et la musique très forte me dérangeait mais je n’ai pas entendu de coups de feu. Mon voisin policier était quelqu’un de sympa et jovial», a réagi une habitante du locatif. «Personne n’est parfait. Il ne faut pas juger. Par respect pour ses deux enfants, je préfère ne rien dire», a affirmé une voisine qui appréciait beaucoup l’agent lausannois.