Maison frappée par la foudre - «Il y a eu une explosion, puis les canalisations ont sauté»

Des orages se sont abattus mercredi sur plusieurs régions de Suisse. À Huttwil (BE), la foudre a violemment frappé une maison familiale. Sharmy, mère de trois enfants, était en train de rentrer chez elle quand l’incident s’est produit. «À peine quelques mètres nous séparaient de la porte d’entrée quand il y a eu une grosse explosion. L’éclair s’est abattu sur la maison, juste sous nos yeux.» Ses enfants étaient comme en état de choc, se souvient-elle.

En entrant chez elle, la mère de famille a constaté avec effroi que cela sentait la fumée et que de l’eau sortait des robinets et des WC. «Les canalisations avaient sauté.» Sans perdre son sang-froid, la Bernoise a immédiatement appelé les pompiers. Trente-huit personnes ont été mobilisées, confirme Daniel Ryser, des sapeurs-pompiers de la région de Huttwil. «C’est la première fois que je voyais une chose pareille. Je ne sais toujours pas pourquoi l’eau sortait des canalisations!» Selon lui, ses hommes ont rapidement coupé l’eau et l’électricité avant d’éteindre l’incendie.