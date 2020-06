Affaire Migros-Piller

Il y a eu violation pour faux dans les titres

Le Ministère public neuchâtelois doit encore déterminer qui a commandé et imprimé les 28’000 bulletins falsifiés.

«Nous devons naturellement chercher à déterminer qui a commandé ces bulletins, qui les a imprimés, qui les a remplis et qui les a envoyés», a déclaré Pierre Aubert dans une interview à La Liberté parue vendredi. Le procureur général ne peut pas se prononcer sur le calendrier de l’enquête.

Pour mener ses investigations, le Ministère public a saisi des téléphones et des ordinateurs pour contrôle. L’opération a été coordonnée et réalisée en même temps chez plusieurs personnes et dans plusieurs cantons.