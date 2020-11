Procès de Nuremberg : Il y a exactement 75 ans, naissait la justice internationale

Longtemps rétive à examiner son passé, l’Allemagne commémore vendredi le 75e anniversaire de l’ouverture du procès de Nuremberg, acte de naissance de la justice internationale au cours duquel ont été jugés 21 dignitaires nazis.

Symbole du nazisme

Sur le bancs des accusés, se tenaient il y a 75 ans les plus hauts responsables nazis encore vivants après les suicides d’Hitler, de Joseph Goebbels et Heinrich Himmler.

Un procès sur un an

Ce procès, ouvert six mois à peine après la fin des hostilités et qui a duré près d’un an, a marqué l’acte de naissance de la justice internationale, prolongée des décennies plus tard par la création de tribunaux pour juger des génocidaires rwandais ou des acteurs de la guerre en ex-Yougoslavie, puis par la mise en place de la Cour pénale internationale.