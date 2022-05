Football : «Il y a juste certaines choses que le pétrole ne peut pas acheter»

Les supporters de Liverpool, qui ont débarqué à Paris pour la finale de Ligue des champions de ce samedi soir (21 h), se sont chargés de rappeler au club parisien qu’il n’avait encore rien réussi dans la compétition…

Le message est on ne peut plus clair…

Un message qui fait évidemment référence aux échecs successifs du PSG en Ligue des champions, et au fait que les dirigeants qataris du club champion de France n’arrivent toujours pas à leurs fins. Les 6 trophées de Ligue/Coupe des champions que l’on distingue sur le tifo rappellent les six victoires de Liverpool dans la plus grande compétition européenne (en 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019).