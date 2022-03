Météo : Il y a le feu au Tessin, prudence de mise en Suisse romande

L’armée est partie en renfort pour lutter contre un feu de forêt dans les Centovalli. Les cantons romands mettent en garde la population, notamment pour le weekend.

Un nouvel incendie de forêt s’est déclaré au Tessin, moins de deux mois après un autre incendie qui avait duré plusieurs jours sur le Monte Gambarogno . Cette fois, ce sont les Centovalli qui sont concernés depuis mercredi après-midi. L’incendie s’est étendu jeudi à cause du vent. Dans la soirée, l’armée est intervenue en renfort.

Ces derniers jours, les cantons romands ont émis des appels à la prudence à destination de leurs populations. Dernier en date, le canton de Vaud qui, vendredi, indique que «le danger d’incendies en forêt a été récemment réévalué et fixé au niveau 2 (limité) sur l’ensemble du territoire vaudois».

Grillades ce weekend? Prudence

À l’approche d’un weekend ensoleillé, doux, et sans aucune précipitation en prévision, tout feu en forêt doit être fait avec une extrême prudence. Les grillades ne doivent être faites que dans les endroits prévus, il ne faut jamais jeter un mégot de cigarette allumé et renoncer à allumer des feux en cas de vent soutenu. Toutes les consignes du canton de Vaud sont à lire sur cette page .

Neuchâtel, Fribourg, Jura: degré 3

L’Office fédéral de l’environnement rappelle que trois cantons sont actuellement concernés par une interdiction absolue d’allumer des feux en plein air: le Tessin, Uri, et quelques régions des Grisons. Dans le Jura, dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg et dans une partie du Valais, le danger d’incendie est passé au degré 3 (marqué).