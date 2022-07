Le nouveau gouvernement français de Macron a été dévoilé

France : «Il y a peu de volontaires pour grimper à bord du Titanic»

Après l’annonce de la composition du nouveau gouvernement, l’opposition a dit tout le mal qu’elle pensait de ce remaniement.

La nouvelle équipe gouvernementale d’Élisabeth Borne et Emmanuel Macron se réunit ce lundi.

Au sein des autres formations de la Nupes, le ton était dans un premier temps plus mesuré. Côté Europe Écologie Les Verts (EELV), Sandrine Rousseau s’étonnait de «n’avoir jamais croisé (…) sur la moindre lutte écologiste» le nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. De son côté, le secrétaire national du parti Communiste (PCF) Fabien Roussel faisait de nouveau entendre une musique légèrement différente en se montrant plus attentiste.

À droite et à l’extrême droite, un certain attentisme domine même si le ton restait très critique. «Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le président de la République ignore ainsi une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté des Français d’une autre politique», a tweeté la chef de file des députés RN, Marine Le Pen. Le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, a particulièrement ciblé Gérald Darmanin, reconduit à l’Intérieur avec un portefeuille désormais élargi à l’Outre-Mer.