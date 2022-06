Plein emploi : Il y a plus de places de travail libres que de chômeurs en Suisse

Dans le secteur de la restauration, les tenanciers augmentent les salaires et proposent parfois une semaine à 4 jours pour essayer d’attirer les candidats.

Le manque de personnel qualifié dans la restauration atteint des sommets. Selon la «Schweiz am Wochenende» de ce samedi, près de 40% des entreprises actives dans la restauration indiquaient en avril que le manque de personnel était une entrave à leurs affaires. Cette estimation publiée par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ est au plus haut depuis 2009. Le précédent pic de demande en employés dans la branche datait de juste avant la pandémie de Covid et avait atteint moins de 20%.

A court terme, les patrons misent sur les conditions de travail pour être plus attractifs. Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour augmenter les salaires minimaux en termes réels à partir de 2023. Et en attendant, écrit «Schweiz am Wochenende», certains bistrotiers cherchent à attirer les candidats avec de nouveaux modèles de temps de travail plus attractifs, par exemple avec une semaine de quatre jours. A moyen terme, Gastrosuisse mise aussi sur les travailleurs étrangers.