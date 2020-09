Un tiers de la pollution liée à la consommation en Europe est due à l’alimentation. Le mode de production de notre nourriture y joue un rôle majeur, bien plus que l'emballage, le transport, le stockage, la préparation ou encore l’élimination. L'élevage est l'activité la plus néfaste: très gourmande en ressources, elle entraîne bien plus d'émissions de gaz à effet de serre que la culture de plantes destinées à l'alimentation. Selon le WWF, les protéines animales sont responsables en moyenne de la moitié de notre empreinte écologique alimentaire. Plus de 80% des terres cultivées dans le monde sont utilisées pour la production de produits laitiers ou de viande. Selon une étude publiée en 2018 dans le magazine scientifique «Science», l'industrie du lait et de la viande est responsable de 56 à 58% des émissions de gaz à effet de serre et de 56% de la pollution de l'eau dans le monde. Dans le même temps, seulement 18% des calories consommées par l'ensemble de la population mondiale et 37% de l'ensemble des protéines proviennent des produits laitiers ou de la viande.