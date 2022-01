Covid à Genève – «Il y a plutôt de bons signes en vue d’une sortie de crise»

Lors du point sanitaire hebdomadaire, vendredi, la responsable a fait part d’une contamination toujours importante – de 2000 à 3000 cas par jour – et il n’est «pas garanti qu’un pic a été atteint». Reste que ce chiffre est stable. Par ailleurs, si la situation demeure «très tendue» dans les centres de soins, «la charge sur le système de santé est moindre en comparaison de la circulation du variant Omicron». Ainsi, le nombre d’hospitalisations (483 aujourd'hui, avec toujours une majorité de non-vaccinés) ne suit pas la courbe des contaminations, «ce qui est rassurant», ont souligné les autorités sanitaires. Celles-ci ont aussi constaté que le chiffre élevé des cas Covid a aujourd’hui «peu d’impact sur les soins intensifs et intermédiaires (ndlr: mais pas pour les soins aigus)».

Vers la fin du masque à l’école

Entre la fin des vacances de février et Pâques, «on enlèvera peu à peu les masques dans les écoles, a-t-elle annoncé. Les établissements scolaires paient le prix fort depuis le début de la pandémie, et il n’est pas envisageable de prendre des mesures très fortes dans les écoles pendant encore longtemps. Les enfants sont les premiers à devoir bénéficier d'allégements». L'immunité procurée par la forte contamination au variant Omicron, la vaccination et le peu de risques pour les tout jeunes de développer un forme grave du virus justifient la mesure, selon les autorités sanitaires. Autre allègement au programme: la fin du testing répétitif dans les entreprises, d’ici Pâques.

Vivre avec le Covid

«Le virus restera, a cependant averti Aglaé Tardin. On devra vivre avec, et accepter qu’il nous infecte». Sauf qu’avec la vaccination et l’immunité issue de l’exposition aux différents variants, le risque de développer une forme grave de la maladie et le danger d’une saturation des structures hospitalières seront très nettement diminués.