Coupe du monde: Serbie - Suisse et l’aigle bicéphale

La dernière fois que Serbes et Suisses s’étaient affrontés, c’était lors du précédent Mondial, en Russie. Le 22 juin 2018, très exactement. Plus de quatre ans après, les mémoires helvétiques restent imprégnées du souvenir de cette rencontre. Ou plutôt, d’un geste: l’aigle bicéphale reproduit avec leurs mains par Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri en guise de célébration de but. Le bonheur de marquer aurait pu frapper n’importe quel autre joueur de la Nati. Il a fallu que cela tombe sur ses deux stars, aux origines kosovares (Shaqiri est né au Kosovo, Xhaka est issu d’une famille kosovare) et fières de les posséder. Clin d'œil malicieux du destin. Et début d’une polémique retentissante.