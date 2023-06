Les exploitations agricoles suisses ne cessent de s’agrandir

L’OFS révèle qu’en 2022, une entreprise agricole exploitait en moyenne 21,6 hectares de surfaces utiles. C’est plus de deux fois plus qu’en 1975.

Agriculture : Il y a toujours moins d’exploitations mais elles sont de plus en plus grandes

En 2021, le blé a représenté plus de la moitié du rendement céréalier. AFP

En Suisse, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par deux, alors que leur taille a doublé, entre 1975 et 2022. Alors qu’il en existait quelque 110’000 en 1975, on en trouve moins de 50’000 en 2022. Parmi elles, 7819 étaient des exploitations bios, soit presque dix fois plus qu’il y a trente ans (896 en 1990). Cela ne représente toutefois que 15% du total.

Ces tendance sont révélées par la statistique «Agriculture et alimentation» de l’Office fédéral de la statistique (OFS), publiée ce lundi. Elle mentionne que «les exploitations agricoles ne cessent de s’agrandir. En 2022, une entreprise agricole exploitait en moyenne 21,6 hectares de surface agricole utile, soit une superficie plus de deux fois plus grande qu’en 1975».

En 2022, la surface agricole utile totalisait environ 1 million d’hectares, dont 726’000 hectares de surfaces herbagères (soit des zones destinées à faire germer des plantes destinées à l’alimentation humaine ou animale). Viennent ensuite les céréales, qui sont, avec 145’000 hectares, la principale culture agraire, révèle l’OFS.

OFS 2023

Et en 2021, la céréale la plus produite a été le blé. Il a «représenté plus de la moitié du rendement céréalier». Les céréales sont utilisées tant dans la consommation humaine que dans l’alimentation animale.

La surface vouée à la culture de légumineuses reste marginale. Importantes sources de protéines, elles sont principalement cultivées pour le fourrage (pois protéagineux, féverole, lupin ou encore en mélange avec des céréales). L’OFS note quand même que «la culture de lentilles destinées à l’alimentation humaine est en hausse».

Enfin, l’OFS fait savoir que «la production totale de l’agriculture a atteint 11,1 milliards de francs en 2021. Elle était issue à raison de 53% de la production animale et de 33% de la production végétale». Le reste consiste en activités et services annexes. La même année, le revenu agricole moyen se montait à 80’700 francs par exploitation, soit environ 1500 francs de plus qu’en 2020.

Bovins, vaches et cochons L’année dernière, le cheptel bovin comptait environ 1,5 million de bêtes. S’il s’est accru de 0,8% entre 2021 et 2022, il compte 13% de bêtes de moins qu’en 1996. Le nombre de vaches se montait lui à 681’000 et celui des porcs a atteint près de 1,4 million d’animaux.