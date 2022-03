La Suisse toujours dans le coeur de Lily Collins

Nous venons tous les deux de familles d’artistes et nous savons très bien faire la part des choses entre le travail et la vie privée. En fait, la pandémie nous a rapprochés car nous étions ensemble en permanence, ce qui permet de vite savoir si l’on est fait l’un pour l’autre.

Je n’ai pas hésité une seconde car je savais que j’étais prête à me marier avec lui dès que nous avons commencé notre relation. C’est une personne formidable qui me comprend à 100% et qui m’inspire à donner le meilleur de moi.

Dans «Contrecoups», vous incarnez l’épouse d’un milliardaire qui se retrouve face à un cambrioleur dans sa résidence secondaire. On est loin d’«Emily in Paris»!

Emily est une éternelle optimiste et l’incarner m’a aidée à être plus légère et plus souriante au quotidien dans la période difficile de la pandémie. Emily m’a permis d’être plus optimiste avec mes proches, mes parents, mes amis. J’adore jouer Emily, mais je tiens à profiter de toutes les opportunités d’incarner d’autres styles de femmes.