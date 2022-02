Etude – Il y a trop d’abeilles domestiques dans les villes suisses

Étude : Il y a trop d’abeilles domestiques dans les villes suisses

Une étude du WSL montre qu’en Suisse les espaces verts des cités ne peuvent pas absorber la densité actuelle des ruches. Conséquence: la biodiversité urbaine est menacée.

«Dans les villes l’élevage des abeilles est de plus en plus devenu une activité récréative», constatent les chercheurs.

L’apiculture connaît un essor florissant dans les villes suisses, comme à Berne, où la terrasse du Palais fédéral possède depuis mai dernier, une colonie d’abeilles carnioliennes (l’espèce la plus répandue en Suisse). «L’augmentation incontrôlée des populations d’abeilles domestiques exerce toutefois une pression croissante sur les pollinisateurs sauvages, menaçant ainsi la biodiversité urbaine», souligne une nouvelle étude de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) publiée ce lundi.

Menée par deux chercheurs, Joan Casanelles Abella et Marco Moretti, l’étude avait pour but «d’évaluer la durabilité de l’apiculture urbaine en Suisse». Pour ce faire, ils ont créé un modèle de calcul comparant le nombre de ruches dans quatorze villes suisses avec les quantités de plantes à fleur dans les environs entre 2012 et 2018. Ils ont d’abord constaté que «le nombre de ruches avait presque triplé au cours de cette période, passant de 3139 à 9370».