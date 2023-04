C’est un triste record qu’annonce le «SonntagsBlick» dimanche. En effet, en 2022, 83 personnes ont perdu la vie en Suisse faute d’avoir obtenu le nouvel organe qui les aurait sauvées. Du jamais-vu encore. Et le tableau pour cette année est de nouveau sombre: entre janvier et mars, 29 patients sur liste d’attente ont déjà succombé. Extrapolé sur douze mois, cela représenterait 116 décès pour l’année 2023. «Un chiffre alarmant», selon Franz Immer, directeur de Swisstransplant, la fondation nationale pour le don et la transplantation d’organes, qui s’exprime dans les colonnes du journal. Selon lui, il y a trop peu d’organes en Suisse pour couvrir les besoins en transplantation.