«Warzone»: «Il y a un niveau de malade en finales des World Series»

Streameuse star de «Warzone» sur Twitch, la Française Lriaa a été invitée cette année comme capitaine par l’éditeur Activision pour participer aux World Series (WSOW), les championnats du monde du battle royale. Avant son baptême du feu lors des finales régionales, l’ambassadrice de BDS évoque son équipe et ses ambitions dans le tournoi.

Lriaa, comment as-tu réagi à l’annonce de ta sélection comme capitaine?

J’étais soulagée et hypercontente, car j’ai reçu l’invitation à la veille des qualifications, alors que j’avais un stress énorme avant le début de la compétition. J’ai dit oui instantanément. Concernant ma team, je serai accompagnée d’AshGGs, un très bon ami à moi, et de FlooZii, mon compagnon.

Quelle est ta classe d’armes préférée actuellement?

Je jouais avec le fusil ISO et la mitraillette Vaznev mais, avec la dernière mise à jour, on ne sait pas encore très bien quelle sera la méta. Il y a aussi le sniper que j’utilise, je trouve bien que cette arme tue en un seul coup maintenant. Par contre la rapidité des mouvements devrait être améliorée, pour avoir une chance d’éviter le tir quand on est visé.

Quels sont tes objectifs pour ces finales régionales européennes?

Ce qui m’importe vraiment, ce n’est pas de finir 1re ou 2e, c’est le top 25. On ne va pas se mentir, il y a un niveau de malade, avec des mecs fous furieux comme Fifakill, titré en 2022. Comme on a peu d’expérience en partie privée, on veut juste bien se défendre, et au moins se qualifier pour la grande finale.

Que penses-tu de la non-sélection controversée de Chowh1 cette année?

Je pense que c’est pas du tout mérité. Je suis d’accord qu’il a eu des mots crus contre Activision, c’est chaud, et il dit ce qu’il pense. Mais un mec comme ça, qui fait énormément de vues sur Twitch et YouTube, qui a gagné le Solo Yolo, et qui fait plein d’événements sur le jeu, c’est pas mérité.

Sur Twitter, tu dis regretter le manque d’intérêt des filles pour les WSOW…

En fait, on dirait que les filles attendent qu’il y ait des compétitions avec des quotas obligatoires de filles pour pouvoir faire des tournois. Mais il faut arrêter avec cette barrière entre filles et garçons, on est tous pareils. On est tous des gamers. Moi, je ne fais aucune différence, si des mecs ne m’acceptent pas, je m’en fous. Alors lancez-vous, les filles!