Photos des Apprentis aventuriers: On est tous moches

Nicolo, «Les apprentis aventuriers» : «Il y a un problème, on est tous moches»

La sixième saison des «apprentis aventuriers» démarrera le 13 février 2023, sur W9. En attendant le lancement du programme, la chaîne a partagé des clichés des vingt candidats pris durant le tournage qui s’est déroulé aux Philippines. Et force est de constater que les participants n’ont pas l’air en pleine forme sur les images. Et ce n’est pas Nicolo qui dira le contraire.

«Vous voyez les photos portrait? Regardez ma tête et celle de tout le monde. Il y a un problème, on est tous moches», a commencé par dire l’ex-compagnon de Victoria dans une vidéo sur TikTok. L’Italien a poursuivi en expliquant que contrairement à ce qui se passe pour d’autres émissions de téléréalité, les candidats n’avaient pas été préparés, coiffés et maquillés. «Sur «Les apprentis», tu crèves la dalle, tu es en train de mourir et de prier pour avoir quelque chose à bouffer et, à un moment, tu vois un photographe qui débarque», a-t-il raconté.