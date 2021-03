Fusillade dans le Colorado : «Il y a un tireur dans le magasin. Je t’aime. N’appelle pas»

Maggie travaillait dans une pharmacie du centre commercial quand la fusillade qui a fait dix morts a éclaté, lundi à Boulder. Elle raconte ces interminables minutes d’angoisse.

«J’ai entendu quelqu’un crier «Tireur en action!» et nous nous sommes tous dispersés», témoigne l’employée auprès de CPR News . Maya a pris l’option de se cacher dans une petite pièce destinée à l’administration du vaccin. S’en sont suivies d’épouvantables minutes d’effroi. «J’imaginais la personne sauter par-dessus le comptoir et entrer dans la pièce», confie Maggie, qui a appelé la police, puis ses parents. Dans la foulée, la jeune femme a envoyé un message à son petit ami Jordan: «Il y a un tireur dans le magasin. Je t’aime. N’appelle pas», a-t-elle écrit en catastrophe.

«Ici la police de Boulder. Tout le bâtiment est encerclé»

L’employée a alors entendu une réponse provenir de devant la pharmacie: «Il a dit «Je me rends, je suis nu», témoigne-t-elle. Ce n’est qu’après environ 20 minutes que l’Américaine a entendu une équipe de policiers entrer dans le centre commercial. À ce moment-là, le tireur se trouvait encore dans la pharmacie. Finalement, la police est venue libérer Maggie et ses collègues. «C’est là que j’ai compris que j’allais m’en sortir. C’était probablement le moment le plus émouvant que j’ai vécu, quand nous avons quitté le magasin. Nous étions vraiment en train de sortir, et nous étions vivants», confie la jeune femme.