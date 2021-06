États-Unis - «Il y a une honte autour du fait d’être touché par cette maladie»

États-Unis : Les Afro-Américains disproportionnellement touchés par le sida

Les personnes noirs représentent 41% des nouvelles infections sur une année. Le principal obstacle à un traitement et une prévention adaptée est la honte.

Signalement il y a 40 ans

Le premier signalement de cette maladie rare, baptisée plus tard sida, date d’il y a 40 ans. Mais l’accès aux traitements révolutionnaires développés depuis continue à poser problème aux Etats-Unis, particulièrement pour les Afro-Américains. Et les inégalités se creusent.

Sur le total des nouvelles infections chaque année, la proportion de personnes noires est passée de 29% en 1981 à 41% en 2019, selon une analyse des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Les hommes noirs gays ont beaucoup plus de chance d’être exposés au virus, «à cause de la forte prévalence du VIH» parmi cette population, explique un rapport de l’amfAR, une fondation pour la recherche sur le sida. D’autres facteurs jouent: «un historique de négligence de la part des institutions, un manque de ressources, d’accès aux soins de santé et à un filet social».