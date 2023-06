Les e-bikes sur la route même s'il y a une piste cyclable

Les cyclistes à vélos électriques rapides (max 45 km/h) pourront bientôt légalement faire ce qu’ils font parfois déjà sans en avoir le droit: rouler sur la route plutôt que sur les pistes cyclables. Aujourd’hui, ils sont obligés de rouler dessus, parfois en ménage commun avec des vélos non électriques ou des piétons. Le Conseil fédéral a proposé mercredi de modifier la règle «afin de réduire les conflits» et ce, même s’il reconnaît qu’elle «n’a pas de répercussions négatives sur la statistique des accidents, malgré les vitesses différentes».

Dépassements dangereux

L’idée est en tout cas bien accueillie par les promoteurs du vélo. «Sur le fond, nous saluons cette libéralisation. Les conducteurs de vélos électriques rapides auront ainsi la possibilité de rouler sur la route et d’avancer plus rapidement», déclare Christoph Merkli, responsable infrastructures chez Pro Vélo. Pour lui, les pistes cyclables n’en deviendront que plus sûres pour les autres usagers, que ce soit les cyclistes à vélo non électriques ou les piétons. «La nouvelle règle permet de réduire les manœuvres de dépassement et les conflits qui en découlent», dit-il.