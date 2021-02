Écolage consigné

Un vent de fronde souffle depuis plusieurs mois au sein de l’école privée romande. Des étudiants dénoncent des manquements liés non pas à la qualité des cours mais à leur gestion, leur organisation, leurs coûts et à la communication interne. La dernière marque de défiance des étudiants date du 2 février. Dans un courriel collectif, ils décrient une «formation trop coûteuse et inadaptée» et exigent un remboursement d’une partie des frais déjà payés. D’ici là, ils ont décidé de consigner le montant restant des quelque 46’000 fr. que coûte leur formation de trois ans. L’inquiétude des étudiants est ravivée par des changements fréquents au sein du personnel pédagogique à cause de plusieurs départs. «En un an et demi, nous avons eu trois directeurs académiques et trois responsables de formation», ont-ils regretté. «Certains d’entre nous ont dû faire des emprunts pour suivre cette formation. Des cours se tiennent ou s’annulent à la dernière minute sans qu’on sache pourquoi. Un tel niveau de désorganisation est ahurissant par rapport au standing affiché par l’école», indique une étudiante. «Beaucoup de promesses faites lors de l’inscription, tels les stages intéressants ou un partenariat avec une grande école parisienne, n’ont pas été tenues. Il y a eu des trucs mirifiques pour appâter le chaland. Mais, à l’arrivée, c’est du vent», a fustigé un parent.