Football

Il y aura 1200 personnes à Tourbillon

Le Conseil d’Etat valaisan a permis au FC Sion de jouer devant 1000 spectateurs, en plus des 200 personnes impliquées dans la bonne tenue des matches.

Le FC Sion l’a communiqué sur son site: les cinq derniers matches du championnat de Super League disputés à Tourbillon se disputeront devant 1000 spectateurs, en plus des 200 personnes impliquées dans la bonne tenue de la partie (joueurs, staffs, arbitres, personnel médical, représentants des médias, etc.)

La répartition par tirage au sort

La clé de répartition? 800 sésames par rencontre pour les titulaires d’une carte saisonnière dans les secteurs A, B, C et D ainsi que pour les membres du Club des 1000. 150 billets pour les membres du Club Platine, du Club 13 et du Club du Lundi. 50 entrées pour les employés et les membres de la famille des joueurs.