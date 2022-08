Alpes : Il y aura 800 meutes de loups dans l’espace alpin d’ici à cinq ans

Alors que près de 300 meutes sont déjà présentes dans les Alpes, la population de loups croît de manière exponentielle. La protection des troupeaux est une nécessité absolue.

La présence du loup dans les Alpes européennes, dont la Suisse, sera de plus en plus importante ces prochaines années. Urs Jaudas

Depuis la formation de la première meute dans le massif alpin franco-italien en 1993, la population de loups n’a cessé de croître en Europe. Après des débuts hésitants, elle se développe actuellement de manière exponentielle avec une augmentation annuelle de 25 à 30%, révèle le Groupe Loup Suisse dans un communiqué lundi. Au point qu’environ 250 meutes de loups vivaient l’année dernière dans l’espace alpin.

Les meutes de loups recensées en 2021 dans l’espace alpin. Groupe Loup Suisse

Et cette croissance n’est de loin pas terminée. «Cette année, on peut déjà s’attendre à plus de 300 meutes, ce qui signifie que la moitié de l’habitat sera bientôt colonisée», notent les spécialistes du loup en Suisse. Ceux-ci précisent en outre qu’avec une taille moyenne de territoire alpin de 250 km2, il existe un espace vital pour environ 800 meutes de loups.

La population se régulera ensuite

Ce chiffre représente donc le nombre maximal, puisqu’il n’y aura ensuite plus assez de place pour davantage de loups. «Si la croissance se poursuit au rythme actuel, ce sera le cas dans cinq ans environ», estime le groupe. La population de loups se régulera alors d’elle-même et ne s’agrandira plus, affirme-t-il.

Le nombre de meutes de loups ne cesse de croître dans les Alpes européennes. Groupe Loup Suisse

Il va donc falloir apprendre à cohabiter avec ce prédateur. Car il est difficile de l’arrêter. En effet, les Alpes représentent pour lui un habitat de qualité, d’autant que les effectifs de gibier y sont très élevés. Du coup même des interventions de régulation renforcées ne freineront guère sa croissance, et sa propagation rapide et généralisée est fort probable. Et comme l’espèce est très mobile, aucune zone ne lui échappera, préviennent les spécialistes.

Le Groupe Loup Suisse préconise dès lors une protection généralisée et systématique des troupeaux de vaches ou de moutons. «C’est une nécessité absolue car on ne pourra pas remplacer cette protection en tirant plus fréquemment le loup», écrit-il. «Renoncer à la protection des troupeaux ne fait que mener l’élevage d’animaux de rente dans une impasse», prévient-il.