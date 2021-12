Allemagne : Il y aura autant de femmes que d’hommes au gouvernement

Le prochain chancelier Olaf Scholz a présenté lundi les seize futurs ministres – huit femmes et huit hommes – qui dirigeront le pays.

Le nouveau gouvernement allemand qui doit entrer en fonction mercredi comptera pour la première fois autant de femmes que d’hommes et celles-ci occuperont des postes-clés comme l’Intérieur ou la Défense, a indiqué le prochain chancelier Olaf Scholz lundi. En pleine flambée épidémique, le social-démocrate Karl Lauterbach, l’un des experts scientifiques les plus écoutés depuis l’apparition du Covid-19, va par ailleurs prendre le portefeuille de la Santé, a ajouté Olaf Scholz en présentant les futurs ministres sociaux-démocrates.

«La parité est pour moi importante, c’est pourquoi parmi les 16 ministres, il y aura huit hommes et huit femmes», a assuré le futur chef de gouvernement qui, de longue date, s’affirme féministe. «Je suis particulièrement fier que des femmes soient désormais à la tête de ministères pour lesquels il n’est pas traditionnel» qu’ils soient occupés par des femmes, a-t-il ajouté deux jours avant l’entrée en fonction prévue de son gouvernement.

Une écolo aux Affaires étrangères

Le Parti social-démocrate (SPD), qui va diriger une coalition gouvernementale avec les Verts et les Libéraux du FDP, a décidé de confier les portefeuilles de l’Intérieur, de la Défense, du Développement, et de la Construction à des femmes. L’écologiste Annalena Baerbock, 40 ans, doit également devenir ministre des Affaires étrangères tandis que deux autres femmes, elles aussi issues des Verts, prendront les ministères de l’Environnement et de la Famille.