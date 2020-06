Festival

Il y aura bien un Tomorrowland cet été, mais virtuel et payant

Le mythique festival électronique a annoncé qu’il allait organiser une édition sur le web les 25 et 26 juillet 2020. Il faudra payer pour pouvoir suivre ce streaming.

Fans de Tomorrowland, réjouissez vous. Si l’édition physique de l’open air a été annulée à cause du virus, l’événement a tout de même rendez-vous avec son public, les 25 et 26 juillet 2020, sur le Net. Baptisé Tomorrowland Around The World, cet événement ne sera pas une simple diffusion en live de DJ sets. Selon «DJ Mag», ce sera «une véritable aventure immersive où il sera possible de parcourir un monde virtuel créé pour l'occasion». Huit scènes différentes hébergeront les DJ venus du monde entier. On ignore encore tout de la programmation. Ce qu’on sait, en revanche, c’est qu’il faudra ouvrir son porte-monnaie pour visionner ce festival virtuel. Il en coûtera 12,50 euros la journée ou 20 euros les deux jours. Les billets seront mis en vente le 18 juin 2020. A noter que pour ce prix, en plus de streaming des DJ, il sera possible d’assister à des webinaires, des jeux et des workshops.