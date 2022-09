Parlement: Il y aura bientôt un certificat électronique de vaccination

Un certificat électronique de vaccination verra bientôt le jour en Suisse. Le Conseil des États a accepté tacitement, mardi, une motion PLR déposée en octobre 2021 en ce sens. Ce certificat devra remplacer la plateforme mesvaccins.ch, demandait le texte; il sera facultatif et pourra être utilisé dans un contexte médical ou avec les autorités, comme le certificat papier actuel. Une application devra par ailleurs permettre au titulaire du certificat de gérer ses vaccins sur son téléphone.

Compte tenu des expériences faites avec la plateforme mesvaccins.ch, la protection des données et la sécurité devront occuper une position centrale dans la mise en œuvre de la nouvelle solution, précisait encore le texte. Pour rappel, la plateforme mesvaccins.ch, gérée par la fondation mesvaccins.ch et exploitée sur mandat de l’OFSP, était chargée de documenter notamment les vaccinations contre le Covid dans le carnet de vaccination électronique. Elle avait dû mettre fin à ses activités, fin août 2021, par manque de moyens financiers et était fermée depuis la mi-mai 2021 en raison de failles de sécurité.