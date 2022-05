Suisse : Il y aura bientôt un Office fédéral pour la cybercriminalité

Le Conseil fédéral a décidé de faire du Centre national pour la cybersécurité (NCSC) un Office fédéral à part entière.

La cybersécurité: un enjeu majeur

L’actuel Centre, qui est dans le giron du DFF, compte déjà une quarantaine de collaborateurs et assume des tâches essentielles pour la protection de la Suisse contre les cybermenaces. Il soutient les exploitants d’infrastructures critiques en matière de prévention et de gestion des incidents et gère le guichet unique national pour les questions de cybersécurité de la population et des entreprises, rappelle Berne. Le Conseil fédéral prévoit en outre qu’il endosse le rôle de centrale d’enregistrement dans le cadre de la future obligation de signaler les cyberattaques.