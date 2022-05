«The Voice» : Il y aura carrément une fanzone pour soutenir Loris

Samedi, une diffusion sur écran géant de l’émission de TF1 est prévue au Tennis Club du Mail, à Neuchâtel.

Le dernier Romand encore en lice dans cette saison de «The Voice» suscite l’enthousiasme dans sa ville. Au point que l’opérateur Ello va installer une fanzone et diffuser la demi-finale de l’émission sur écran géant, afin que les Neuchâtelois puissent soutenir Loris en chœur.

Le jeune prodige de 18 ans, qui s’est qualifié haut la main samedi dernier lors des super cross battles, a dit avoir «une petite boule au ventre» avant d’aborder cette soirée, en direct et en prime time sur TF1. On ne sait pas si la création de cette fanzone va lui mettre encore un peu plus la pression ou si le fait de savoir que les Neuchâtelois sont à fond derrière lui va au contraire lui permettre de se surpasser.