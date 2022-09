Morges (VD): Il y aura de la vraie glace à la patinoire

La cause n’était pas gagnée d’avance et les responsables des clubs de hockey, patinage et curling, utilisateurs réguliers de la patinoire, attendaient avec une pointe d’anxiété le vote du Conseil communal, mercredi soir. Mais à l’issue de deux heures de débats, les élus ont fini par approuver la solution proposée par l’Exécutif pour remédier à la panne des installations qui empêche actuellement la production de glace.