Le groupe pharmaceutique a engagé plus de 1000 collaborateurs au cours des trois dernières années sur son site industriel de Viège, dans le Haut-Valais. Il prévoit de créer encore plus d’emplois dans les années à venir.

Sortir au plus vite de la crise actuelle

Concernant les risques de nouvelles épidémies dans le futur, le président de Lonza précise qu’il y aura «des pandémies encore plus dangereuses à l’avenir, mais, jusque-là, nous devons apprendre du Covid-19 et parvenir à sortir de la crise actuelle au plus vite».