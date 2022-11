Football : Il y aura moins de supporters suisses que d’habitude au Qatar

Et puis, le fait de devoir passer ses nuits sur un bateau a certainement réfréné les ardeurs de certains clients potentiels. Il faut en effet savoir que les chambres d'hôtel de Doha sont, dans leur grande majorité, réservées aux joueurs, aux officiels et aux médias. Les supporters sont ainsi contraints de devoir passer leurs nuits sur des bateaux de croisière de MSC Cruises, désignés comme «bateaux-hôtels» pour la durée de la Coupe du monde.

Partenaire de voyage officiel de l'Association suisse de football (ASF), Travelclub se montre quant à lui satisfait. Selon le directeur Victor Tinari, les arrangements forfaitaires (vol, hôtel et billet de match) lancés en mai 2022 ont récolté un certain succès. Des forfaits ont été vendus pour les trois matches de la Suisse ainsi que pour deux matches ou un seul. La demande est la plus forte pour les matches contre le Cameroun et le Brésil. Mais tous les forfaits pour la Nati ont été vendus.