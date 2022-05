Inflation : «Il y aura probablement de nouvelles hausses de prix»

Les Suisses doivent s’attendre à de nouvelles hausses des prix des denrées alimentaires. Les mauvaises récoltes de 2021 et les effets de la guerre en Ukraine se répercutent en effet sur les prix à la production.

L’Union suisse des paysans (USP) exige désormais des prix d’environ 10% plus élevés qu’en 2021 pour la production de fruits et légumes, et 5% de plus pour la production de viande. La raison? «Il n’y a pas eu de pire année de récolte que 2021 pour les agriculteurs: gel printanier tardif, grêle, tempêtes, temps humide et maladies des plantes ont entraîné une baisse des rendements. Presque toutes les cultures ont été touchées, des carottes et des pommes de terre aux cerises et au blé», explique à la «SonntagsZeitung» Martin Keller, patron du groupe Fenaco, auquel appartiennent notamment les magasins Landi, et qui fournit des semences et des engrais aux agriculteurs.