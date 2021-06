Basketball : Il y aura un match 7 entre Brooklyn et Milwaukee

En demi-finale de la Conférence Est de NBA, les Bucks ont remporté l’acte VI grâce à une solide performance d’Antetokounmpo et de Middleton

Harden encore limité

«On se devait de jouer dur et on l’a fait. Quand ils ont réussi une série de paniers au 4e quart-temps, on a su garder notre sang froid et on a su répliquer. On sait que ce sera encore plus dur, plus intense samedi», a commenté Middleton.