Penthaz (VD) : Il y aura un petit Venoge Festival cet été

L’open air vaudois était l’un des derniers à ne pas avoir annoncé une édition réduite en attendant une «vraie» en 2022. C’est désormais chose faite.

L’open air du Gros-de-Vaud a décidé de se jouer, comme tant d’autres, avec une jauge réduite sur deux jours, les 20 et 21 août 2021. L’événement est baptisé L’Entre 2, référence à son déménagement annoncé et une édition 2020 reportée à cause du Covid. Il se déroulera à la grande salle de Penthaz (VD). Les concerts auront lieu en intérieur alors qu’une zone de restauration avec bars et foodtrucks sera installée à l’extérieur. Le certificat Covid sera en outre obligatoire pour les plus de 16 ans. La billetterie ouvrira le 26 juillet 2021 avec un prix adulte fixé à 25 fr. par soir.